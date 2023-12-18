 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi

Tunceli'de Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, ekiplere yönelik trafik kazalarında olay yeri yönetimi ve koordineli çalışma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime katılan emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, Karayolları ekipleri ve Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, trafik kazalarında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.

Tunceli\'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi
18.12.2023 - 12:56,
Abone Ol

Tunceli'de ekiplere yönelik, trafik kazalarında olay yeri yönetimi ve koordineli çalışma eğitimi gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) hizmet binasında eğitim düzenlendi.

Eğitime katılan emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, Karayolları ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri, AFAD personelinden trafik kazalarında koordineli çalışma ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi aldı.

Soru cevap şeklinde devam eden eğitimde, katılımcılar masabaşı tatbikatı yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, Tunceli, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi - Son Dakika


12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:24
Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor

Son Dakika
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:07:05. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de trafik kazalarında olay yeri yönetimi eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement