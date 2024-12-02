Tunceli\'de Ücretsiz Otopark Hizmete Girdi

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Tunceli'de, ücretsiz otopark hizmete açıldı

TUNCELİ - Tunceli merkezde daha önce Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılan 2 buçuk dönümlük alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla 100 araçlık ücretsiz otoparka dönüştürüldü.

Bir hafta gibi kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan otoparkı gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, eskiden meslek lisesi olarak kullanılan alanın otoparka çevrildiğini belirterek, "İlimizde ciddi otopark alanı ihtiyacı vardı. Burayı geçici bir otopark alanı olarak tahsis ettik. İleride bir kamu yatırımı gerçekleşinceye kadar bu 100 araçlık otopark vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.