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Tunceli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tunceli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu ve 17 bin 565 lira ile 800 dolar ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Tunceli\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı
12.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:34
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Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şüpheli B.K'nin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada bir miktar esrar ve kenevir tohumu ile 17 bin 565 lira, 800 dolar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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