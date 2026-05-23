Tunceli'de Yaralı Yürüyüşçüye Jandarma Yardımı

Tunceli'de kırsal alanda yürüyüş yaparken ayağından yaralanan kişi, jandarma ekiplerinin desteğiyle 2 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Gözen köyü yakınlarında yürüyüş yapan bir kişi, kayalıklarda ayağını burkması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine yaralının bulunduğu bölgeye Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bir asker tarafından sırtında taşınarak yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı.

Yaralı, tedavisi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fedakar mesai arkadaşlarının yaralı vatandaşı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdığını belirtti.

Aygöl, genellikle mantar toplama amacıyla bu dönemde buna benzer çok vaka yaşandığına dikkati çekerek, "Hakim olmadığımız alanlarda ilgili kolluk ekiplerimize bilgi vermeden yalnız olarak alana çıkılmaması büyük önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.