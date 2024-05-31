Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü daha keşfedildi - Son Dakika
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Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü daha keşfedildi

Tunceli'de 8 yıl önce tespit edilen 'Neurergus Strauchii Munzurensis' adlı kurbağa alt türünün bir alt türü daha keşfedildi. Yönetmen Caner Canerik ve Avukat Banu Çuhadar Yılmaz tarafından farklı bir bölgede görüntülenen yeni tür, doğa koruma açısından önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

31.05.2024 20:42
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Tunceli'de ilk defa tespit edilmişti, bir alt türü daha görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de 8 yıl önce tespit edilen kurbağa alt türü 'Neurergus Strauchii Munzurensis'in bir alt türü daha görüntülendi.

Tunceli'de 2016 yılında yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir alt tür olarak 'Neurergus Strauchii Munzurensis' yeni bir tür olarak keşfedilmiş ve Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilmişti. 'Neurergus Strauchii Munzurensis'in bir alt türü daha Yönetmen Caner Canerik ve Avukat Banu Çuhadar Yılmaz tarafından farklı bir bölgede görüntülendi.

İlk defa böyle bir tür görmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Yönetmen Caner Canerik, "Doğada gezerken farklı bakıyoruz ve yeni türler keşfetmeye çalışyoruz. Bunu amatörce yapıyoruz. Benekli semender zannettik. Yakından gidip incelediğimiz de yeni bir tür olabileceğini düşündük. Araştırma yaptık. Bu bölgede yaşamayan yeni bir alt türün olduğu ortaya çıktı. Bölge zengin ve araştırılması ve korunması gereken bir yer" dedi.

Kaynak: İHA

Yönetmen, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de yeni bir kurbağa alt türü daha keşfedildi - Son Dakika

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