Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Tunceli'de kar yağışı sürüyor

Tunceli'de, kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapanırken kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Yağış nedeniyle kayan bir tırın yolu kapatması nedeniyle kapanan Pülümür- Erzincan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeniyle Pülümür'de 40, Pertek'te 13, Nazımiye'de 10, Çemişgezek'te 6, merkez ve Hozat ilçesinde 5'er olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış nedeniyle kayan bir tır yolu kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve trafik ekiplerin yaptığı çalışmayla tır çekilirken yol yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.