Tunceli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Köy Yolları Kapandı ve Okullar Tatil Edildi

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Tunceli'de köy yolları kapandı, okullar tatil edildi

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ve 3 ilçede tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilirken 3 ilçede de taşımalı eğitime ara verildi.

Tunceli'de, iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 255 köy yolu ulaşıma kapanırken Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresine bağlı çok sayıda ekip, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ovacık ve Hozat ilçe yolu ulaşıma kapanırken Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arası da ağır tonajlı araç geçişlerine kapatıldı.

İl özel idare, karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken yağış nedeniyle Tunceli merkez, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçesinde tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken, merkez, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personele bir gün idari izin verildi.