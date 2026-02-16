Tunceli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tunceli'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
???????Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 10 AHC 942, 62 AC 663, 62 AAN 462 ve 34 DTU 210 plakalı otomobiller, Tunceli- Elazığ kara yolu Kanoğlu mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
