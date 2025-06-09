Tunceli\'deki Facia: Anneanne ve Torun Toprağa Verildi

Tunceli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hastanede yaşamını yitiren anneanne ve torununun cenazeleri, memleketleri Çanakkale'de toprağa verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünün Hoşirik mevkisinde önceki gün kontrolden çıkan 17 AHN 009 plakalı otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Karakaş Metin, eşi Orhan Metin, oğlu Tuna Metin (10) ve anneanne Refiye Karakaş yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırılan yararlılardan Refiye Karakaş ile 4'üncü sınıf öğrencisi Tuna Metin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özge Karakaş Metin'in tedavisinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği, Orhan Metin'in ise taburcu olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden anneanne ve torunu için memleketleri Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy'de cenaze töreni düzenlendi.

Karakaş ve Metin ailesi, köy camisinde taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve diğer ilgililer katıldı.