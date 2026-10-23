Tunceli İl Özel İdaresi 10 milyonluk ihale iddiasını yanıtladı, Valilik müfettiş atadı - Son Dakika
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Tunceli İl Özel İdaresi 10 milyonluk ihale iddiasını yanıtladı, Valilik müfettiş atadı

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Tunceli İl Özel İdaresi, 30 Aralık 2024'teki temel malzeme alım ihalesine dair '10 milyonluk ihale' iddialarını yanıtladı. Kurum ihalenin KİK üzerinden açık usulle yapıldığını, sözleşmenin 13 Ocak 2025'te imzalandığını belirtti; Valilik iddialara müfettiş görevlendirdi.

Tunceli İl Özel İdaresinden, bazı basın-yayın organlarında "Tunceli'de 10 milyonluk bir garip ihale" başlığıyla yayımlanan ve 2024 yılı sonunda gerçekleştirilen temel malzeme alım ihalesiyle ilgili, "Konuya ilişkin iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, işlemlerin hukuki ve idari açıdan değerlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

İl Özel İdaresinin açıklamasında, söz konusu iddialar konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Kurum tarafından köy yollarının sathi kaplama yapımı, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan temel malzemenin temini ve yıl değişikliğiyle birlikte malzeme birim fiyatlarında yaşanabilecek artışlardan kaynaklı maliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 30 Aralık 2024'te ihale gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ihale, basında iddia edilenin aksine Kamu İhale Kurumu (KİK) üzerinden açık ihale usulüyle yapılmış, sözleşme ise 13 Ocak 2025 tarihinde imzalanmıştır. İhale, yalnızca temel malzeme alımını kapsamakta olup nakliye hizmeti ihale kapsamında yer almamaktadır. Kurumumuzun kendisine ait bir malzeme stok sahasının bulunmaması nedeniyle malzemenin yüklenici firmaya ait stok sahasında muhafaza edilmesi, ihtiyaç duyulan miktarların kurum araçlarımızla taşınarak kantar tartımı yapılması ve kantar fişlerinin düzenlenmesi suretiyle teslim alınması planlanmıştır. Öte yandan, 2026 yılında kurumumuzca ihalesi gerçekleştirilen Karşılar-Geyiksuyu güvenlik yolu yapım işi kapsamında PMT (Plent Miks Temel) malzemesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla ilgili firma ile malzemeler arasında mahsuplaşma yapılmış, Valilik makamının olur ve emirleri doğrultusunda temin edilen PMT malzemesi söz konusu yol yapım işinde kullanılmıştır."

Açıklamada, konuya ilişkin İl Genel Meclisi Denetim Komisyonunca gerçekleştirilen inceleme ve tespitlerin, Valiliğe ve İl Özel İdaresine bildirilmediği, basında yer alan haber üzerine konuyla ilgili bilgi edinildiği belirtilerek, "Özellikle belirtmek gerekir ki söz konusu ihale, 2024 yılı sonunda köy yollarında yürütülecek çalışmalar için ihtiyaç duyulan malzemenin önceden temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Malzemenin teslim alınmasına, kullanımına ve ilgili işlerde değerlendirilmesine ilişkin süreçler, kurumumuzun mevcut kayıtları ve belgeleri çerçevesinde takip edilmektedir. Tunceli İl Özel İdaremizce yürütülen tüm iş ve işlemlerde kamu kaynaklarının etkin, verimli ve mevzuata uygun kullanılması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, konuya ilişkin iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, işlemlerin hukuki ve idari açıdan değerlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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