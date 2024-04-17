Tunceli Ovacık\'ta Bahar Çiçekleri Açtı

Mardin'de petrol arama ekibindeki bir kişi uçurumdan düşerek yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibinde yer alan bir kişi, Kabala köyünde dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.