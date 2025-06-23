Tunceli-Pülümür yolunda otokorkuluk çalışmaları

Her yıl on binlerce aracın kullandığı yolda çalışma

TUNCELİ - Her yıl on binlerce aracın kullandığı Tunceli-Pülümür- Erzincan karayolunda yama ve serim çalışmalarının yanı sıra otokorkuluk yapımına devam ediliyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini Karadeniz'e bağlayan en kısa karayolu olması nedeniyle sıkça tercih edilen Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında bayram öncesi toplamda 4 kilometrelik bölümde otokorkuluk yapılırken bu hafta da 600 metrelik bölümde otokorkuluk yapılacak. Yolun diğer bölümlerin de yapılacak ihaleler ile her yıl yaklaşık 5 kilometre otokorkuluk yapılması planlanıyor. Bayram öncesi yolun 90 kilometrelik bölümünde yama ve serim çalışması yapılırken kalan 5 kilometrelik bölümde ise çalışmalara devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Mutu Köprüsünden başlanarak 44 kilometre boyunca da sathi kaplama yapılacak.