Tunceli Valiliği, Erzincan'a geçişleri kısıtladı - Son Dakika
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Tunceli Valiliği, Erzincan'a geçişleri kısıtladı

Tunceli Valiliği, Erzincan\'a geçişleri kısıtladı

Tunceli Valiliği, İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek isteyenlerin Tunceli'den Erzincan'a geçişinin 18 Şubat günü saat 23.59'a kadar kısıtlandığını duyurdu.

14.02.2024 13:25
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Tunceli Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek isteyenlerin kentten Erzincan'a geçişinin kısıtlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 18 Şubat günü saat 23.59'a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır."

Kaynak: AA

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