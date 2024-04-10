Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tekbıyıkoğlu, mesajında, iyilik ve doğruluğun bir yaşam ilkesi olarak benimsenmesi gerektiğini belirtti.
Dayanışma ve yardımlaşmanın hayatın her gününe taşınması için çaba gösterilmesi gerektiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:
"Bu önemli günlerde insanlarımız ortak değerler etrafında kenetlenmeli, hoşgörü, merhamet ve dayanışma duyguları içerisinde sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesine özen göstermelilerdir. Vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum. Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."
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Çorum'da Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde cami ve mescitleri doldurdu. Bayram namazı öncesi ve sonrasında İslam alemi için dualar edilirken, namaz sonrasında vatandaşlar bayramlaştı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı. Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 831 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.
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