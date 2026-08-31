Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 3 zanlı adliyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 3 zanlı adliyede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi, diğer 7'sinin işlemleri sürüyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirilen zanlıların sorgu işlemleri devam ediyor.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Erzurum Adliyesi, Gülistan Doku, Tunceli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 3 zanlı adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Rusya’dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi Rusya'dan Ukrayna enerji tesislerine saldırı tehdidi
Marmara’daki 185 deprem ’deprem fırtınası’ çıktı Marmara'daki 185 deprem 'deprem fırtınası' çıktı
HÜRJET Zafer Bayramı’nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi HÜRJET Zafer Bayramı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun’da karaya oturdu Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan gemi Samsun'da karaya oturdu
Kazdağı’nda yangın: Müdahale sürüyor Kazdağı'nda yangın: Müdahale sürüyor
Selçuk’ta emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti Selçuk'ta emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Vezirköprü’de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu Vezirköprü'de kayıp genç baraj gölünde ölü bulundu

10:55
Acun Ilıcalı aradan çekildi Yıldız isim adım adım Fener’e
Acun Ilıcalı aradan çekildi! Yıldız isim adım adım Fener'e
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
09:48
Melih Gökçek Almanya’daki milyonluk dairelerini anlattı “Vatandaşlık“ itirafı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! "Vatandaşlık" itirafı
09:45
İstanbul’da polisten dikkat çeken uygulama Uyarı bu kez havadan geldi
İstanbul'da polisten dikkat çeken uygulama! Uyarı bu kez havadan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:15:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Gülistan Doku dosyasında 3 zanlı adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement