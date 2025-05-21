Tuncer Bakırhan'dan Taziye Ziyareti

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yakın zamanda hayatını kaybeden eski DEM Parti Parti Meclisi (PM) üyesi Faruk Sağlam ve Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik için Siirt ve Batman'da taziye ziyaretinde bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yakın zamanda hayatını kaybeden eski Parti Meclisi üyesi Faruk Sağlam ve Batman İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik için Siirt ve Batman'da taziyede bulundu.