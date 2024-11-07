Tuncer Bakırhan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Tuncer Bakırhan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suçu övme suçları nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma, Bakırhan'ın Mardin'deki konuşmaları üzerine açıldı.

07.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:39
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu gerekçenin, Bakırhan'ın Mardin'deki konuşmaları olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarının ardından 4 Ekim'de DEM Parti Eş Genel 'aşkanları ve pek çok milletvekili ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde, atamalara tepki göstermişti. DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de yaptığı konuşmada, "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında bu sözleri nedeniyle, "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Mardin, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuncer Bakırhan Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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