Tunus Adalet Bakanı: Tutuklananlara yasal prosedürler eksiksiz uygulandı

Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" davası kapsamında tutuklananlara ilişkin yasal prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiğini ve yargılama sürecinin devam ettiğini söyledi.

Adalet Bakanı Ceffal, Tunus Halk Meclisinde düzenlenen oturumda parlamenterlerin sorularını cevapladı.

"Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" davasında tutuklananlara yöneltilen bir suçlama olmadığı ve haksız yere tutuldukları iddiasına ilişkin soruyu cevaplayan Ceffal, "Suçlama yapılmadan kimse soruşturmaya çağrılarak savcılığa sevk edilmez. Sosyal medyada söylenenler asılsız iddialardır. Kim cezaevindeyse ona yönelik bir suçlama olduğundan dolayıdır. Tutuklulara ilişkin yasal prosedürler eksiz yerine getirildi. Yargılama süreci sürüyor, yargı süreci devam edilen vakaların ayrıntıları tartışılmaz." dedi.

Geçen yıl temmuz ayında Ulusal Kurtuluş Cephesi üyesi ve Emek ve Başarı Partisi Genel Başkanı Abdul Latif el-Mekki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak suçundan tutuklananlara karşı hiçbir delil veya argüman yok. Defalarca Savcılığa ve başka makamlara açıklama yapmaları çağrısında bulunduk ama bir cevap alamadık." demişti.

"Devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturması geçen yıl şubat ayında başladı

Tunus'ta geçen yıl şubat ayında "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" davası kapsamında başlayan operasyonlar sonucunda, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi, Emel Partisi lideri Rida Bilhac, siyasetçi Hayyam et-Türki, Nahda Hareketi eski yönetiminde yer alan Abdulhamid el-Celasi, Ulusal Kurtuluş Cephesi yönetiminden Şeyma İssa ve eski bakan Lazhar el-Ekremi hakkında tutuklu yargılama kararı alınmıştı.

Geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen duruşmada İssa ile Ekremi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tunuslu muhaliflerin soruşturmanın "ülkedeki muhalefeti sindirmeyi amaçladığını" savunurken, Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar atmak" suçundan gözaltına alındığını söylemişti.