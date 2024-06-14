Tunus, Avrupa Yatırım Bankası ile Yol Genişletme Projesi İçin 210 Milyon Euro Kredi Anlaşması İmzaladı

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Tunus, Avrupa Yatırım Bankası ile ülkenin batı ve doğusunu birleştiren yolun genişletilmesi projesinde kullanılmak üzere 210 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Tunus'ta düzenlenen Tunus Yatırım Forumu'nda imzalanan kredi anlaşması törenine, Tunuslu yetkililer ile Avrupa Yatırım Bankası yetkilileri katıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'a konuşan Tunus Teçhizat ve İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ez-Zenzeri, kredi anlaşmasının desteğiyle yapılacak yol projesiyle ülkenin güney bölgesine yatırımı kolaylaştıracak altyapının güçlendirileceğini söyledi.

Yol projesinin uygulanmasının ardından bölgedeki sanayinin canlanacağını ve bölgeler arası ticaretin artacağını vurgulayan Zenzeri, yol projesinin yıl sonunda başlayacağını ve 36 ay boyunca devam edeceğini belirtti.