Tunus Baro Başkanı, avukatlara yönelik ihlallerden endişeli - Son Dakika
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Tunus Baro Başkanı, avukatlara yönelik ihlallerden endişeli

Tunus Baro Başkanı, avukatlara yönelik ihlallerden endişeli

Tunus Baro Başkanı Hatem el-Meziyu, Tunus Barosuna ve avukatlara yönelik ihlallerden dolayı endişeli olduklarını belirtti. Meziyu, güvenlik güçlerinin Tunus Barosuna baskın yapması ve avukatların gözaltına alınmasının Tunus'un itibarına zarar verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Kays Said'in avukatlara yönelik tutumunun normale döndürülmesi için acil müdahale çağrısı yapan Meziyu, 16 Mayıs'ta ülke genelinde greve gideceklerini duyurdu. Tunuslu avukatlar daha önce gözaltına alınan meslektaşları için bir günlük genel grev yapmıştı.

14.05.2024 20:37
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Tunus Baro Başkanı Hatem el-Meziyu, Tunus Barosuna ve avukatlara yönelik ihlallerden dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Başkent Tunus'taki Ulusal Hukukçular Derneğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Meziyu, "Tunus Barosuna güvenlik güçlerince baskın yapılması ve avukatların gözaltına alınması Tunus'un itibarına zarar veriyor. Biz hukukçular olarak siyasi istismarın ya da gerilimi artırmanın peşinde değiliz. Yargının bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Meziyu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in avukatlara yönelik tutumunun normale döndürülmesi için acil müdahale çağrısı yaparak Tunus Barosuna ve avukatlara yönelik saldırılardan dolayı 16 Mayıs Perşembe günü ülke genelinde greve gideceklerini duyurdu.

Tunuslu avukatlar gözaltına alınan meslektaşları için ülke genelinde bir günlük genel grev yapmıştı

Tunus'ta avukat ve köşe yazarı Sonya Dahmani'nin gözaltına alınmasını protesto eden Tunuslu avukatlar 13 Mayıs Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.

Dahmani, 11 Mayıs'ta Tunus Barosuna yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış ancak Dahmani'nin gözaltına alınma sebebi açıklanmamıştı.

Ülke medyasında, köşe yazarı Dahmani'nin Sahra Altı Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlere yönelik Tunuslu yetkililerin tutumunu televizyon programında eleştirdiği ve Tunus devleti hakkında "Ne basit bir ülke" yorumu yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da avukat Dahmani'nin gözaltına alınmasının ardından benzer tutuklama ve gözaltılardan endişe duyduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Tunus, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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