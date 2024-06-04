Tunus Başbakanı Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile İlişkileri Görüştü - Son Dakika
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Tunus Başbakanı Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile İlişkileri Görüştü

Tunus Başbakanı Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile İlişkileri Görüştü

Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani, Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile düzensiz göç sorununu ele aldığı görüşmeler gerçekleştirdi. Haşşani, Moritanya Cumhurbaşkanı ile güçlü kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için fırsat bulduklarını ifade etti. Tunus ve Moritanya'nın düzensiz göçe karşı ortak mücadelede önemli olduğu vurgulandı. Kenya Cumhurbaşkanı ile ise yüksek öğretim, sağlık ve dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği yolları ele alındı.

04.06.2024 23:19
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Tunus Başbakanı Ahmed el-Haşşani, Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile ikili ilişkileri görüştü.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Seul'de düzenlenen Kore- Afrika Zirvesi'ne katılan Başbakan Haşşani, Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile yaptığı görüşmelerde düzensiz göç sorununu ele aldı.

Haşşani, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden güçlü kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için fırsat bulduklarını dile getirdi.

Tunus ve Moritanya'nın Afrika Birliği çatısı altında düzensiz göç sorununa karşı kapsamlı yaklaşımlarının değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin de düzensiz göç için önemli geçiş noktaları arasında yer aldığı ve bu yüzden düzensiz göç girişimlerine karşı ortak mücadelenin önemli olduğu vurgulandı.

Haşşani, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile yaptığı görüşmede ise yüksek öğretim, sağlık ve dijitalleşme gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliği yollarını ele aldı.

Görüşmede yakın gelecekte Tunus ile Kenya arasındaki ilişkileri geliştirecek ortak işbirliği komitelerinin kurulması konusu da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Başbakanı Moritanya ve Kenya Cumhurbaşkanları ile İlişkileri Görüştü - Son Dakika

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