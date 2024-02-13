Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında yapılacak

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde zamanında yapılacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker'i kabul ettiği belirtildi.

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl içinde, daha önce planlanan zamanda yapılacağını belirten Said, parlamento ile "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi" seçimlerini boykot eden partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandıklarını kaydetti.

Şimdiye kadar düzenlenen seçimlerin, tarihlerinde yapıldığını vurgulayan Said, "Anayasa Referandumu 2022 Temmuz ayında yapıldı, Parlamento seçimleri ise 2022 Aralık ayında yapıldı. Tunus tarihinde ilk defa yapılan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi seçimleri ise 2023 Aralık ayında düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de zamanında yapılacak." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 5 yılda bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Ekim 2019'da yapılmış, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 70'in üzerinde oy alan Anayasa Profesörü Kays Said Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tunus'ta 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni Anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki çoğu siyasi parti seçimleri boykot ediyor.