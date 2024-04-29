Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ikili ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanı Said, görüşmede Tunus'un Macaristan ile verimli ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Tunus'un yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, yüksek öğrenim, ticaret, ulaşım ve diğer sektörlerde işbirliği yapmaya istekli olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca Tunus'un Filistin meselesinde bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadeleyi desteklediği vurgulandı.

29.04.2024 20:55
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ikili ilişkileri ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında, Said ile Szijjarto arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, görüşmede, Tunus'un Macaristan'la verimli ilişkilerini ikili çerçevede ve Avrupa Birliği çerçevesinde geliştirmeyi hedeflediğini kaydettiği belirtildi.

İki ülkenin önündeki işbirliği ve ortaklık için umut verici fırsatların mevcut olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Tunus'un iki dost halk için daha iyi bir gelecek adına yenilenebilir enerji, gıda güvenliği, yüksek öğrenim, karşılıklı ticaret, ulaşım ve ortak çıkarları ilgilendiren diğer sektörlerde işbirliğinde istekli olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada Tunus'un, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için verdiği mücadeleyi desteklediği vurgulandı.

Tunus ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler 1956 tarihine kadar uzanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macaristan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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