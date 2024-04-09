Tunus Deniz Muhafızları, 2.688 Göçmeni Kurtardı ve 13 Cansız Bedene Ulaştı

TUNUS, 9 Nisan (Xinhua) -- Tunus deniz muhafızları son 24 saat içinde 2.688 yasadışı göçmeni batan teknelerden kurtarırken, 13 kişinin cansız bedenine ulaştı. Muhafızlar ayrıca 85 yasadışı göç girişimini de engelledi.
Tunus Ulusal Muhafızları tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, göç girişimleri Safakes vilayetinin güneydoğu kıyısı açıklarında durduruldu.
"Kaçak göçmenlerin 2.640'ı Sahra altı Afrika ülkelerinden geliyordu. Kalanı ise Tunus vatandaşlarından oluşuyordu" denilen açıklamada, aranan 15 kişi ile 23 çelik teknenin de ele geçirildiği belirtildi.
Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, yasadışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları başlıca noktalardan biri.
Tunus makamlarının aldığı sıkı önlemlere rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
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