Tunus Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Tunus Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı

Tunus Dışişleri Bakanlığı İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ve Filistin halkına karşı yürüttüğü 'katliamın' durdurulması çağrısı yaptı. Açıklamada, Siyonist işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliama ve Filistin halkını zorla yerinden etmesine karşı tüm dünyanın özgür halklarını karşı çıkmaya ve bu katliama karşı birlik içerisinde hareket etmeye çağırıyoruz ifadelerine yer verildi.

08.05.2024 22:39
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Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının ve Filistin halkına karşı yürüttüğü "katliamın" durdurulması çağrısı yaptı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliama ve Filistin halkını zorla yerinden etmesine karşı tüm dünyanın özgür halklarını karşı çıkmaya ve bu katliama karşı birlik içerisinde hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Refah'ta bir buçuk milyondan fazla insana yönelik saldırılarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İşgal güçleri uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ederek dünyanın gözü önünde büyük bir katliama hazırlanıyor. Tüm dünyayı bu katliamı durdurmaları için çaba göstermeye davet ediyoruz. Kardeş Filistin halkının meşru haklarını geri alma mücadelelerini destekliyoruz. Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma çabalarına koşulsuz desteğimiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı - Son Dakika

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