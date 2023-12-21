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Tunus ile Rusya, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı - Son Dakika
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Tunus ile Rusya, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşmede enerji, sağlık, kültür ve bölgesel meseleler ele alındı. İki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Tunus ile Rusya, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı
21.12.2023 - 19:19,
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Tunus ile Rusya, enerji, sağlık ve kültür başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kays Said, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

İki ülkenin ortak çıkarları ve bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı görüşmede Lavrov, Cumhurbaşkanı Said'e, Rusya'nın kültürel işbirliği, modern teknoloji, uzay, tarım, enerji, sağlık ve yüksek öğrenim alanlarında Tunus ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Said de ülkesinin özellikle tarım, enerji, turizm, öğrenci değişimi ve bilimsel işbirliği alanlarında güçlü dostluk bağlarını güçlendirme konusunda istekli olduğunu vurguladı.

Said'in görüşmede İsrail'in Gazze saldırılarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için Tunus'un Filistin'e koşulsuz desteğini teyit eden Cumhurbaşkanı Said, uluslararası topluma Filistin halkını hedef alan acımasız saldırıların durdurulması için çaba gösterme çağrısı yaptı."

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen Lavrov'un, ikili görüşmelerin ardından yarın ülkeden ayrılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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