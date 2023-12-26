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Tunus ile Suudi Arabistan Arasında 7 İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Tunus ile Suudi Arabistan Arasında 7 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Tunus'a resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Bakanı Siham el-Bugduri'nin katılımı ile başkent Tunus'ta ortak komite toplantısı yapıldı. İki ülke arasında sanayi, turizm, tarım bilimi araştırmaları, meteoroloji, iklim ve su kullanımı alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzalandı.

Tunus ile Suudi Arabistan Arasında 7 İşbirliği Anlaşması İmzalandı
26.12.2023 - 16:05,
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Tunus ile Suudi Arabistan arasında sanayi, turizm ve tarım alanları dahil 7 işbirliği anlaşması imzalandı.

Tunus'a resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile Tunus Ekonomi, Maliye ve Yatırım Bakanı Siham el-Bugduri'nin katılımı ile başkent Tunus'ta ortak komite toplantısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Hureyf, Tunus-Suudi Arabistan Ortak Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Tunus ile sanayi, çevre, turizm, tarım bilimi araştırmaları, meteoroloji, iklim ve su kullanımı alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladık. İki ülke arasındaki işbirliğinde daha geniş ufuklar açacak bu anlaşmalar iki ülkenin ilişkileri geliştirmedeki kararlılığının göstergesidir." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tunus'a gelen Bakan Hurayf, başkentte yarın düzenlenecek Tunus-Suudi Arabistan ortak iş forumuna katılacak.

Tunus-Suudi Arabistan Ortak Komitesi son olarak 2019 yılında Riyad'da toplanmıştı.

Resmi verilere göre Tunus'un, Arap ülkeleri arasındaki ticari ortaklıkta 15'inci sırada yer alan Suudi Arabistan ile yıllık ortalama 310 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor.

Kaynak: AA
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