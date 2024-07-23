Tunus, İtalya'dan 50 Milyon Avroluk Kredi Alacak

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İtalya ile Tunus arasında, Tunus'un genel bütçesini desteklemek amacıyla İtalya'dan 50 milyon avroluk kredi alınmasına yönelik anlaşmayı onaylayan yasa Tunus Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Tunus Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'dan 50 milyon avro değerindeki kredi alımı için 16 Haziran 2021'de yapılan mutabakat zaptı çerçevesinde hazırlanan kanun tasarısının bugün parlamento tarafından onaylandığı duyuruldu.

Kredinin devlet bütçesine doğrudan destek vereceği belirtilen açıklamada, kredi anlaşmasına göre alınan kredinin faizsiz 40 yılı aşkın bir sürede geri ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, 50 milyon avroluk kredinin enerji sektöründe kullanılacağı aktarıldı.