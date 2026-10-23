Tunus Susa'daki 8. Intertex fuarına Türkiye'den 72 firma katıldı - Son Dakika
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Tunus Susa'daki 8. Intertex fuarına Türkiye'den 72 firma katıldı

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Tunus'un Susa kentinde 8. Intertex Tunisia Tekstil ve Moda Fuarı, Türkiye'den 72 firmanın katılımıyla açıldı. 20'ye yakın ülkeden 176 katılımcının yer aldığı fuarda Türk firmaları tekstil, kumaş ve makine çözümlerini tanıtıyor.

Tunus'un Susa kentinde düzenlenen 8. Intertex Tunisia Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı, Türkiye'den 72 firmanın katılımıyla başladı.

Fuarda 20'ye yakın ülkeden toplam 176 katılımcı yer alırken Türk firmaları tekstil, kumaş, makine ve tekstil teknolojileri alanlarındaki ürün ve çözümlerini tanıtma fırsatı buldu.

Fuarın açılışına Tunus Ticaret Bakanı Semir Abid ile Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

Büyükelçi Demircan, fuar kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un nitelikli iş gücü, Avrupa pazarına yakınlığı ve ihracata yönelik üretim kapasitesiyle Türk firmaları için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

"Türkiye ihracatına katkı"

Tunus'ta tekstil sektöründe yaklaşık 175 bin kişinin çalıştığını ifade eden Demircan, ülkedeki üretim imkanlarının Türk şirketleri tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin Tunus sanayisi için önemli bir tedarik kaynağı olduğunu kaydeden Demircan, Türkiye'den gönderilen kumaş, kimyasallar, ham maddeler, otomotiv yedek parçaları ve makine parçalarının ülkedeki üretimde kullanıldığını belirtti.

Demircan, Türk firmalarının Tunus'ta üretim ve yatırım imkanlarını değerlendirmesinin Türkiye'nin ihracatına da katkı sağlayabileceğini vurgulayarak, ülkedeki üretim kapasitesinin Avrupa pazarına açılmak isteyen şirketler açısından fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Türk ve Tunuslu iş insanları yeni işbirlikleri arıyor

Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz ise fuarın Türk ve Tunuslu iş insanlarını bir araya getirerek yeni ticari bağlantılar kurulmasına imkan sağladığını belirtti.

Aynı zamanda Tunus'ta tekstil üretimi yapan ve Avrupa pazarına yönelik çalışan bir şirketin yöneticisi olan Yılmaz, işletmelerinde yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiğini, Türkiye'den kumaş ve tekstil aksesuarları tedarik ederek Tunus'ta üretim yaptıklarını ve ürünlerini Avrupa'ya ihraç ettiklerini söyledi.

Yılmaz, iki ülkenin iş insanları arasındaki ticari süreçlerin kolaylaştırılması ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Türk şirketleri Kuzey Afrika pazarını hedefliyor

Fuara ilk kez katılan Canlar Mekatronik firmasının satış temsilcisi İhsan Can Kaya da şirketlerinin 1996'dan bu yana Türkiye'de tekstil sektörüne yönelik üretim yaptığını belirtti.

Kuzey Afrika'daki iş ortaklarıyla teknolojilerini paylaşmak ve yeni ticari bağlantılar kurmak amacıyla fuara katıldıklarını aktaran Kaya, Tunus pazarını tanıyarak bölgedeki işbirliği imkanlarını değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çin merkezli Shi Lang Tekstil firmasının yetkilisi Angele Bai ise örme ve dokuma kumaş üretimi yapan şirketlerinin 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ve ürünlerini Fas, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD dahil çeşitli pazarlara ihraç ettiklerini belirtti.

Tunus'a ilk kez geldiğini kaydeden Bai, fuarın yeni ticari bağlantılar kurmak açısından fırsat sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
TekstilTürkiyeEkonomiGüncelDünyaTunusModaSon Dakika

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