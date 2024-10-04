Tunus'ta 5 Parti Seçimleri Boykot Etti

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Tunus'ta 5 muhalefet partisi, 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot kararı aldı.

Tunus İşçi Partisi, Et-Tekatül Partisi, Sosyalist Parti, Kutup Partisi ve Sosyal Demokrat Parti tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin "dürüstlük, şeffaflık ve adil rekabet koşullarını taşımadığı" gerekçesiyle seçimleri boykot kararı alındığı duyuruldu.

Tunus İşçi Partisi lideri Hemma el-Hemmami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, ilk darbeyi (25 Temmuz 2021) gerçekleştirdikten sonra iktidarda kalabilmek için bu seçimler aracılığıyla ikinci bir darbeyi gerçekleştirmeye çalışıyor." dedi.

Tunus halkını seçimleri boykot etmeye çağıran Hemmami, seçimlerin "demokratik bir ortamda gerçekleşmediğini" söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Zamal'ın hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, adaylığı onaylanan Ayaşi Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçundan verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onadı.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ise hapis kararı kesinleşen Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.