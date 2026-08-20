Tunus'ta Akaryakıta Grev, Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika
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Tunus'ta Akaryakıta Grev, Uzun Kuyruklar Oluştu

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Tunus'ta tanker şoförlerinin grevi, akaryakıt istasyonlarında tedarik sıkıntısına yol açtı.

Tunus'ta akaryakıt taşıyan tanker şoförlerinin sabah saatlerinden itibaren başlattığı ani grev, başkent ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarına tedarikin aksamasına ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Başkent Tunus'taki çok sayıda akaryakıt istasyonunun önünde yakıt almak isteyen araçların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti. Bazı istasyonlarda akaryakıt bulunamaması nedeniyle sürücüler yakıt almak için başka istasyonlara yöneldi.

İstasyon çalışanları, tanker şoförlerinin grev nedeniyle başkent yakınlarındaki Rades Petrol Bölgesi'nden istasyonlara akaryakıt sevkiyatını durdurduğunu ve bu nedenle yakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığını araç sürücülerine aktardı.

Bölgeden akaryakıt taşıyan tankerlerin çıkışının durması, istasyonların yakıt ikmalinde aksamalara neden oldu.

Tunus'ta tanker şoförlerinin grevleri genellikle bağlı bulundukları sendika tarafından duyurulurken, söz konusu grevle ilgili sendikadan önceden yapılmış herhangi bir duyuru bulunmadığı görüldü.

Akaryakıt tedarikindeki aksamanın ne kadar süreceği ve grevin ülke genelindeki istasyonlara etkisinin boyutu henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Akaryakıta Grev, Uzun Kuyruklar Oluştu - Son Dakika

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