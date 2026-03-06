Tunus'ta Aktivist Gözaltıları - Son Dakika
Tunus'ta Aktivist Gözaltıları

06.03.2026 23:11
Küresel Sumud Filosu'ndan 3 aktivist, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındı.

Tunus'ta, Küresel Sumud Filosu kapsamında faaliyet gösteren 3 aktivistin "kara para ve dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'taki Mozaik FM'in haberine göre, Küresel Sumud Filosu içinde yer alan ve aylar önce Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Mağrip Direniş Filosu'nun bazı üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın "kara para aklama, dolandırıcılık ve bağış paralarını kişisel amaçlarla kullanma" şüpheleri üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Tunus Sumud Filosu Heyeti tarafından yapılan açıklamalarda, Mağrip Direniş Filosu'ndan Vail Nevvar ve Cevahir Şenne'nin yanı sıra Küresel Sumud Filosu Yürütme Kurulu Üyesi Nebil eş-Şenufi'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Heyetin açıklamasında, "Yetkilileri bu uygulamalara derhal son vermeye ve arkadaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tunus makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Ekim 2023'ten sonra başlattığı soykırıma tepki olarak yola çıkan Küresel Sumud Filosu bünyesinde çok sayıda gemi yola çıkmıştı.

Filodaki gemilerinin Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleyen İsrail ordusu gemideki tüm aktivistleri gözaltına almış ve ülkelerine sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA

