Tunus\'ta Al Jazeera muhabiri gözaltına alındı

Tunus'ta Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunuslu muhabirlerinden Samir Sassi gözaltına alındı.

Tunuslu muhabir Sassi'nin avukatı Muhtar el-Cemai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkentin batısında yer alan Tedamün Mahallesi'ndeki Terörle Mücadele Ulusal Muhafız ekipleri gazeteci Sassi'yi terör kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin müvekkiliyle görüşmesine izin vermediğini aktaran Cemai, yetkililerin Sassi'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin herhangi bir bilgi vermediğini ve Al Jazeera muhabirinin yarın mahkemeye sevk edilmesini beklediklerini söyledi.

Tunus'ta 2011'de yaşanan "Yasemin Devrimi"nden önce muhalif gazetelerden El-Mavakıf'ta çalışan Sassi, devrimin ardından Al Jazeera için çalışmaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisi, 26 Temmuz 2021'de herhangi bir gerekçe gösterilmeden güvenlik güçlerince kapatılmıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.