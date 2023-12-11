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Tunus'ta binlerce öğretmen küresel greve katıldı - Son Dakika
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Tunus'ta binlerce öğretmen küresel greve katıldı

Tunus'ta binlerce öğretmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılan küresel greve destek verdi. Tunus Temel Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Nebil el-Hevaşi, binlerce öğretmenin katılımıyla iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Uluslararası çaptaki eylemle, Siyonist işgalci rejime destek veren tarafların tutumlarını gözden geçirmeleri için baskı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tunus\'ta binlerce öğretmen küresel greve katıldı
11.12.2023 - 20:49,
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Tunus'ta binlerce öğretmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak, ablukayı kırmak ve hükümetleri harekete geçirmek için dünya çapında yapılan küresel greve katıldı.

Tunus Temel Eğitim Sendikası Genel Sekreteri Nebil el-Hevaşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze için düzenlenen küresel greve destek vermek ve Gazze halkı ile dayanışma içerisinde olmak için binlerce öğretmenin katılımı ile iki saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdik." dedi.

Gazze ile dayanışma için uluslararası birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) grev çağrısına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Hevaşi, "Düzenlediğimiz uluslararası çaptaki eylemle, Siyonist işgalci rejime koşulsuz destek veren tarafların, bu tutumlarını tekrar gözden geçirmeleri için baskı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İsrail, Tunus, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta binlerce öğretmen küresel greve katıldı - Son Dakika
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