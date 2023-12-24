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Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimleri Tamamlandı

Tunus'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi seçimlerinin ilk turu tamamlandı. Seçime katılım oranı yüzde 7,68 olarak açıklandı. İkinci tur seçimleri için en çok oy alan iki aday yarışacak.

Tunus\'ta Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi Seçimleri Tamamlandı
24.12.2023 - 20:25,
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Tunus'ta, "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyin" ilk tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelindeki 2 bin 155 bölgede kurulan, 4 bin 685 seçim merkezinde, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 18.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker tarafından sandıklar kapanmadan 3 saat önce yapılan son açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 7,68 olduğu açıklandı.

Seçim sürecinin normal seyrinde geçtiğini belirten Buasker, tüm oy verme merkezlerinin saatinde açıldığını ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.

Seçim Kurulunun verilerine göre, 9 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Tunus'ta, 279 sandalyeli meclise girebilmek için 7 bin 205 aday yarışıyor.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yasaya göre, adayların ilk turda seçilebilmesi için oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranına ulaşılamayan bölgelerde en çok oyu alan iki adayın katılacağı, ikinci tur seçimlerinin yapılması bekleniyor.

Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi 77 üyeden oluşacak

Seçimlerin tamamlanmasının ardından oluşacak 279 yerel konseyden her biri, kura ile seçtikleri bir üyeyi il meclisine gönderecek. İl meclislerine gönderilen üyelerin arasından bölgelere ayrılan kotaya göre 77 meclis üyesi, Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacak.

Toplam 24 ilin bulunduğu Tunus'ta, il meclisi üyeleri dönüşümlü olarak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinde görev yapacağı için her 3 ayda bir konseye gönderilecek adaylar için yerel mecliste kura çekilecek.

En önemli görevi, Halk Temsilciler Meclisi ile yerel yönetimler (meclis) arasındaki ilişkileri düzenlemek olan Konsey, çeşitli bütçe ve kalkınma planlarına ilişkin kararlarda görüş bildirecek.

Ayrıca yıllık bütçenin Meclis'te oylamasında da önemli rol oynayacak olan Konsey'in görevlerini düzenleyen yeni bir yasanın, seçimlerin tamamlanmasının ardından çıkarılması öngörülüyor.

Tunus'ta Yerel ve Bölgesel Ulusal Konseyi seçimlerine giden süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla meclisin çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, oluşturulacak Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyinin, Halk Meclisinin ikinci kanadını oluşturması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki birçok siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

Kaynak: AA
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