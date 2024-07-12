Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'ye seyahat ve konuşma yasağı - Son Dakika
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Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'ye seyahat ve konuşma yasağı

Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'nin yaşadığı mahalle dışına çıkışına ve medyaya konuşmasına yasak getirildi. Eski Sağlık Bakanı Mekki'nin avukatı, Tunus Asliye Mahkemesi'nin Mekki'ye seyahat yasağı koyduğunu ve medyaya konuşma yasağı getirdiğini açıkladı. Mekki'nin başkent Tunus'ta ikamet ettiği mahalleden çıkması da yasaklandı. Kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

12.07.2024 21:11
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Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'nin yaşadığı mahalle dışına çıkışına ve medyaya konuşmasına yasak getirildi.

Nahda Hareketi'nden ayrılan eski Sağlık Bakanı Mekki'nin avukatı Monya Buali, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Buali, Tunus Asliye Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, 2014 yılında hayatını kaybeden eski parlamenter El-Ceylani ed-Debusi'nin soruşturmasına ilişkin ifadesi alınan Mekki'ye mahkemenin seyahat yasağı koyduğunu ve medyaya konuşma yasağı getirdiğini söyledi.

Avukat Buali, seyahat yasağı kapsamında, Mekki'nin başkent Tunus'ta ikamet adresinin yer aldığı Verdiyye Mahallesi dışına çıkmasının yasaklandığını aktardı.

Eski Sağlık Bakanı Mekki hakkında verilen söz konusu kararların gerekçesi ise açıklanmadı.

Mekki, 26 Haziran'da, 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurmasının ardından 2 Temmuz'da eski parlamenter Debusi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada ifade vermişti.

Debusi soruşturması

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde milletvekilliği yapan iş adamı Debusi, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklu yargılanıyordu.

Debusi, 31 ay süren tutukluluğun ardından 7 Ekim 2011'de tahliye edilmiş, 7 Mayıs 2014'te de hayatını kaybetmişti. Ailesi ise Debusi cezaevinde ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesine Tunuslu yetkilileri şikayet etmişti.

Tunus Asliye Mahkemesi 21 Haziran'da Debusi'nin ölümüne ilişkin açtığı soruşturma kapsamında eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahrini'nin hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Çalışma ve Başarı Partisi'nin kuruluşu

Nahda Hareketi'nden 100'den fazla üye, Eylül 2021'de "yönetiminin yanlış siyasi tercihlerini" eleştirerek istifa etmişti.

Hareket'ten ayrılan grup, 28 Haziran 2022'de "Çalışma ve Başarı Partisi" adlı yeni bir siyasi parti kurmuştu.

Nahda Hareketi'nden ayrılanlar arasında eski Sağlık Bakanı Mekki'nin yanı sıra eski Tarım Bakanı Muhammed bin Salim ve eski İnsan Hakları ve Geçici Adalet Bakanı Semir Dilo da yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'ye seyahat ve konuşma yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta Çalışma ve Başarı Partisi Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Abdullatif el-Mekki'ye seyahat ve konuşma yasağı - Son Dakika
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