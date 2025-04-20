Tunus'ta Düzensiz Göçmenlere Operasyon

Tunus'un Safakes kentinde polise saldırı planladıkları iddiasıyla çok sayıda düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Muhafız Genel Müdürlüğü Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik görevlilerine saldırı amacıyla üzerinde kesici aletler ve sert cisimler bulunduran yüzlerce düzensiz göçmenin gözaltına alındığını söyledi.

Cebabli, Safakes kentine bağlı el-Amira bölgesindeki durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğu, "kaosa ve gayriresmi kampların inşasına geri dönüşün" mümkün olmadığını ifade etti.

Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen 7 binden fazla düzensiz göçmenin barındığı ve yakın zamanda boşaltılan çeşitli kamplarda durumun kontrol altında olduğunu işaret eden Cebabli, bu kampların boşaltılması çalışmalarının İçişleri Bakanlığına bağlı çeşitli güvenlik birimlerince sürdürüldüğünü aktardı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki Safakes kentinde binlerce düzensiz göçmeni barındıran kampların boşaltılmaya başlandığını duyurmuştu.

Tunus Düzensiz Göç Komitesi Başkanı Halid Cerad'ın açıklamalarına göre, Ocak 2025 itibarıyla Safakes'in el-Amira ve Cibniyana bölgelerinde yaklaşık 20 bin düzensiz göçmen olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin geri kalanındaki düzensiz göçmen sayılarına ilişkin kesin resmi istatistikler bulunmuyor.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunuslu yetkililer sık sık Avrupa kıyılarına geçmek isteyen düzensiz göç girişimlerinin engellendiğini açıklıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.