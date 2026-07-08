Tunus'ta Eski Adaya 18 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Eski Adaya 18 Yıl Hapis

08.07.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski cumhurbaşkanı adayı Samir el-Abdili, terör ve kara para aklama suçlarından 18 yıl hapis cezası aldı.

Tunus'ta Terör Davalarına Bakmakla Görevli İlk Derece Mahkemesi, eski cumhurbaşkanı adayı ve avukat Samir el-Abdili'yi terör suçları ve kara para aklamayla bağlantılı suçlamalar kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tunus Haber Ajansının (TAP), yargı kaynağına dayandırdığı haberine göre mahkeme, salı günü görülen duruşmada Abdili hakkında 18 yıl hapis cezası verdi.

Yargı kaynağına göre Abdili, "terör suçlarının işlenmesi amacıyla yönlendirme, planlama ve her türlü yardımda bulunmak" ile "terör suçlarından kaynaklanan kara para aklama" suçlarından mahkum edildi.

Mahkeme, aynı dosya kapsamında Abdili'nin özel şoförüne 3 yıl, özel sekreterine ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Şoför ve sekreter hakkında verilen cezaların, "işlenen veya işlenmesi muhtemel terör suçlarına ilişkin bilgi ve bulguları yetkili makamlara derhal bildirmemek" suçundan kaynaklandığı belirtildi.

Abdili hakkında Mayıs 2024'te terör suçları ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatılmış, aynı ay Terörle Mücadele Yargı Kutbu soruşturma hakimi tarafından tutuklanmasına karar verilmişti.

Söz konusu dava kapsamında daha önce soruşturma makamlarınca Abdili hakkında tutuklama kararı verilmiş, dosya Terör Davalarına Bakmakla Görevli Mahkeme'ye sevk edilmişti.

Öte yandan Tunus makamları, son yıllarda benzer davalarda haklarında işlem yapılan siyasetçi, avukat, gazeteci ve iş insanlarına yönelik soruşturmaların "yargının bağımsızlığı çerçevesinde yürütüldüğünü" ve davaların "devletin güvenliğini hedef alan suçlara" ilişkin olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık muhalefet partileri ile yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları ise söz konusu davaların siyasi saiklerle açıldığını ve muhalif sesleri susturmayı amaçladığını söylüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Terör, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Eski Adaya 18 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
NATO Genel Sekreteri Ankara’dan “Devrim“ çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı: Makinelerin uğultusu kükremeye dönüşmeli
NATO, Ankara Zirvesi’nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak NATO, Ankara Zirvesi'nde duyurulan projelerin detaylarını açıkladı: 2 projede Türkiye de yer alacak
Adana’da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti Adana'da minibüsün yaya geçidinde çarptığı kişi hayatını kaybetti
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret’i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Trump Ankara’ya indi, Özgür Özel’den Rusya ve Çin çıkışı geldi Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:18
Herkes Miçotakis’in yürüyüşünü konuşuyor
Herkes Miçotakis'in yürüyüşünü konuşuyor
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 14:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Eski Adaya 18 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.