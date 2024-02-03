Tunus\'ta eski cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi\'ye 3 yıl hapis cezası

Tunus'ta mahkeme, eski cumhurbaşkanı adayı ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'ye, 2019 seçimlerinde "yabancı finans desteği aldığı" iddiasıyla gıyaben yargılandığı davada 3 yıl hapis cezası verdi.
Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus İstinaf Mahkemesi sözcüsü Habib Tarhani, İstinaf Mahkemesinin Karvi hakkında 2019 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında bir milyon dolardan fazla yabancı fon aldığı gerekçesiyle "derhal geçerli olmak üzere" 3 yıl hapis cezası ile 5 yıl seçimlere katılamaması kararı verdiğini belirtti.
Tarhani, mahkemenin ayrıca aynı davadan yargılanan diğer üç sanığın da 3 yıl hapis cezası ile 5 yıl seçimlere katılmaktan men edilmesine karar verdiğini aktardı.
Savcılık tarafından açılan davada verilen ilk karar Karvi'nin bir yıl hapis cezasına çarptırılması yönündeydi. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı karara itiraz etmişti.
Cezayir'in doğusundaki Konstantin Mahkemesi, Eylül 2021'de Nebil ve Gazi Karvi kardeşlerin, "yasa dışı yollarla sınırı geçmek, insan kaçakçılığı ve kara para aklamak" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar vermişti.
Tunus'taki mahkeme de Kasım 2022'de Kasrin vilayeti üzerinden yasa dışı yollarla sınırı geçme suçlamasıyla Nebil el-Karvi ve kardeşi Gazi'yi gıyaben 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, Ağustos 2019'da "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmış, yaklaşık 2 ay sonra serbest bırakılmıştı. Tunus'un Kalbi Partisinin lideri 24 Aralık 2020'de aynı suçlamayla hapse mahkum edilmişti.
Karvi, tutukluk halini protesto için başlattığı açlık grevi sonrasında sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 8 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.
Karvi'nin başkanlığını yaptığı Tunus'un Kalbi Partisi, 6 Ekim'de gerçekleşen genel seçimde 217 sandalyeli parlamentoda 38 milletvekili ile ikinci sırada gelmişti.
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