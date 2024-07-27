Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Tunus'ta çok sayıda kişi, Filistinlilere destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı. Göstericiler, İsrail'e baskı uygulayarak saldırıların durmasını ve sınır kapılarının açılmasını talep etti. Ayrıca, Filistin halkının direnişini desteklemek ve İsrail'in soykırımını durdurmak için gösterilere devam etme kararı aldılar.

27.07.2024 06:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta çok sayıda kişi, Filistinlilere destek olmak ve İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırıları kınamak için başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri yaptı.

Tunus'taki Filistin Ortak Eylem Koordinasyonunun "rabat (nöbet) gecesi" sloganıyla yaptığı gösteri çağrısının ardından çok sayıda Tunuslu ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Büyükelçilik binası önüne çadır kuran göstericiler, ABD'nin Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail'e desteğini kınayan, Filistin direnişine destek veren sloganlar attı.

Göstericiler, uluslararası toplumu, Gazze'deki saldırıları durdurması ve sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması ve tüm esir ve tutukluların serbest bırakılması talebini de dile getiren göstericiler, Filistin halkının direnişini desteklemek, İsrail'in işlediği soykırımı durdurmak için gösterilere devam etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Filistin, İsrail, Gazze, Tunus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:59 Beyazıt’ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi Beyazıt'ta tramvayın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
20:15 Netanyahu’yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar
00:38 Kuzey Irak’a hava harekatı 25 terör hedefi yerle bir edildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 25 terör hedefi yerle bir edildi
22:49 Muğla’da bal üretim tesisinde yangın Muğla'da bal üretim tesisinde yangın
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
20:00 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, ’’Türkiye Türk’tür Türk kalacak’’ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, ''Türkiye Türk'tür Türk kalacak'' yazısı Van'ı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 07:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement