Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Tunus\'ta Filistin\'e Destek Gösterisi: İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Protesto Edildi

Tunus'ta Nekbe'nin 76. yılında düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Tunus merkezli Filistin için Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısıyla Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyarak sloganlar attı. İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında Tunus, Filistin'e destek için birçok gösteriye ev sahipliği yaptı.

19.05.2024 00:29
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Tunus'ta Nekbe'nin 76. yılında düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus merkezli Filistin için Ortak Eylem Koordinasyonunun çağrısıyla Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde göstericiler Filistin ile dayanışma için bir araya geldi.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, "Direnişe devam", "Emperyalist ajanslar Filistin'den elini çek", "Özgür Tunus halkı, normalleşmeye (İsrail ile) izin vermeyecek" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Tunus, Filistin'e destek için düzenlenen yüzlerce gösteriye sahne oldu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika

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