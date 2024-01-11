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Tunus'ta gazeteci Ziyad el-Hani'ye 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Tunus'ta gazeteci Ziyad el-Hani'ye 6 ay hapis cezası verildi

Tunus'ta gazeteci Ziyad el-Hani'ye 6 ay hapis cezası verildiği bildirildi. Hani'nin avukatı, müvekkilinin serbest bırakılacağını açıkladı. Gazeteci Hani, Ticaret Bakanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Tunus\'ta gazeteci Ziyad el-Hani\'ye 6 ay hapis cezası verildi
11.01.2024 - 03:13,
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Tunus'ta gazeteci Ziyad el- Hani'ye 6 ay hapis cezası verildiği bildirildi.

Gazeteci Hani'nin avukatı El-Ayyaşi el-Humami, konuya ilişkin Divan FM radyosuna açıklamalarda bulundu.

Avukat Humami, Tunus Asliye Mahkemesinin, müvekkili Hani'yi 6 ay hapis cezasına çarptırdığını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmettiğini söyledi.

Humami, müvekkilinin bu gece serbest bırakılacağını ifade etti.

Tunus Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerinin 28 Aralık 2023'te gazeteci Hani'yi Ticaret Bakanı Gülsüm bin Receb'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığını duyurmuştu.

Tunus'taki özel IFM radyosunda yayınlanan bir programa konuk olan Hani, Ticaret Bakanı'nı "kalkınma projelerini engellediği" iddiasıyla eleştirerek, istifasını talep etmişti.

Asliye Mahkemesinde 1 Ocak'ta hakim karşısına çıkan El-Hani'nin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Tunus'ta aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de bulunduğu 20'den fazla siyasi lider, 2023'te "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tunus'ta gazeteci Ziyad el-Hani'ye 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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