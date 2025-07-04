Tunus'ta Genç Doktorların Grevi Sona Erdi

Tunus'ta "genç doktorların" maddi ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı ve 3 gün süren grevlerine son verdiği bildirildi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani ile Genç Doktorlar Örgütü temsilcileri bakanlıkta toplantı yaptı.

Toplantıda grev kararı alan Genç Doktorlar Örgütü'nün taleplerinin bazılarının karşılandığı ve 3 gün süren grevin sona erdiği belirtildi.

Bakan Fercani, Genç Doktorlar Örgütü ile yapılan görüşme sonrasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "sağlık çalışanlarına saygı gösterilmesi ve değer verilmesi" yönündeki tavsiyesi doğrultusunda bazı taleplerin karşılandığını ifade etti.

Açıklamada, Genç Doktorlar Örgütü'nün hangi taleplerinin karşılandığı konusunda ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Tunus'ta 7 bin doktor ve tıp öğrencisinin üyesi olduğu belirtilen Genç Doktorlar Örgütü de "sorunların ele alınarak krizin çözümünde olumlu rol oynaması" sebebiyle Sağlık Bakanına teşekkür etti.

Genç Doktorlar Örgütü Sendikası Başkanı Rim Gaşşam, AA muhabirine daha önce yaptığı bir açıklamada, 2022'den sonra 3 bin doktorun ülkeyi terk ettiğini ve ülkedeki sağlık hizmetlerinin senede yaklaşık 1000 doktordan mahrum kaldığı ifade etmişti.