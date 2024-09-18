Tunus'ta Gözaltılara Uluslararası Tepki - Son Dakika
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Tunus'ta Gözaltılara Uluslararası Tepki

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta Nahda Hareketi üyelerinin gözaltına alınmasını kınadı.

18.09.2024 00:18
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Uluslararası Af Örgütü, Tunus'ta Nahda Hareketi'ne mensup 97 kişinin 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gözaltına alınmalarına tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, Tunus'taki gözaltılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Tunuslu yetkililer, 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ifade özgürlüğüne ve siyasi muhaliflere yönelik baskıcı tutumunu artırdı. Tunus'ta, gazetecilerin, insan hakları aktivistlerinin ve STK'ların çalışmalarını kısıtlama ve yargının bağımsızlığını engellemeye yönelik adımlar atılmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 12-13 Eylül tarihleri arasında muhalefetteki Nahda Hareketi'nin 97 üyesinin gözaltına alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gözaltına alınanlar 48 saat devam eden sorgularına rağmen avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmedi. Tunuslu yetkililerin seçim öncesinde insan hakları ve hukukun üstünlüğü temellerine yönelik başlattıkları saldırılar uluslararası yükümlülüklere ve insan haklarına aykırı. Tunuslu yetkilileri ülkedeki herkesin haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz."

Nahda Hareketi'nden onlarca kişi gözaltına alınmıştı

Nahda Hareketi'nden 13 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin birkaç gün içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde Nahda Hareketi üyesi onlarca kişiyi gözaltına aldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Aralarında kadınların da olduğu üyelerin maruz kaldığı keyfi gözaltıları kınıyoruz. Gözaltına alınan üyelerimize yönelik zulmün ve gözaltıların sonlandırılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Nahda Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi ile Ben Arus Bölgesi Başkanı Muhammed Ali Buhatim ve beraberindekiler de 10 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Karar uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Tunus, Son Dakika

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