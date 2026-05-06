Tunus'ta İnsan Hakları Derneği'ne Protesto

Tunus'ta, Tunus İnsan Hakları Derneği'nin faaliyetlerinin askıya alınması protesto edildi.

Dernek hakkında açılan davanın ilk duruşması nedeniyle mahkeme önünde düzenlenen gösteride, protestocular özgürlüklerin korunması ve sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus makamları son dönemde bazı derneklerin faaliyetlerini, "yasaya aykırılık" ve "yasa dışı yabancı finansman" şüpheleri gerekçesiyle askıya almıştı.

Gösteriye katılan eski sendikacı Nuri Cibali, Tunus İnsan Hakları Derneği'nin ülkedeki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu, hak ve özgürlüklerin savunulmasında tarihi bir rol üstlendiğini savundu.

Dernek, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada faaliyetlerinin bir ay süreyle askıya alındığını duyurmuş, kararı sivil toplum çalışmalarını etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise daha önce bazı derneklerin yasa dışı "yabancı finansman" aldığını, tüm kuruluşların yasal çerçevede faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etmişti.