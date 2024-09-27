Tunus'ta Seçim Yasasına Tepki - Son Dakika
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Tunus'ta Seçim Yasasına Tepki

Ulusal Kurtuluş Cephesi, seçim denetiminin Temyiz Mahkemesi'ne devrini reddetti.

27.09.2024 16:17
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Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkede seçimlerin denetlenmesinde yetkinin İdare Mahkemesi ve Sayıştay'dan alınarak Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesine ilişkin yasa değişikliği önerisine tepki gösterdi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, başkent Tunus'ta yeni seçim yasası tasarısına ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Cephe üyesi Avukat Semir Dilo, "Ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyoruz. Seçimlerin denetlenmesinin İdare Mahkemesi ve Sayıştay'dan alınmak istenmesi, davacıların davanın sonucunu kazanmak için yasama kurumu üzerinde nüfuz kurma çabasıdır. Bu çabaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dilo, "Birlikte yaşama alanını korumak ve devrimin hak ve özgürlüklerdeki kazanımlarını korumak için cesur, barışçıl ve sivil bir mücadele vereceğiz." dedi.

Tunus Halk Meclisi'nde 20 Eylül'de düzenlenen oturumda, 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde 33 milletvekili, seçim sürecinin denetlenmesinin Temyiz Mahkemesi'ne devredilmesi yönünde bir öneri sunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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