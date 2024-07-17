Tunus'ta Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 300'den Fazla Kişi Tutuklu - Son Dakika
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Tunus'ta Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 300'den Fazla Kişi Tutuklu

Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 300'den fazla kişinin cezaevinde olduğunu açıkladı. Cephe, ülkedeki son siyasi gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi ve gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirdi. Muhalefet, kişisel özgürlükler ve temel insan hakları alanında gerileme olduğunu savunarak, baskıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

17.07.2024 18:57
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Tunus muhalefetinin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 300'den fazla kişinin cezaevinde olduğunu söyledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, ülkedeki son siyasi gelişmelere ilişkin başkent Tunus'ta basın toplantısı düzenledi.

Cepheye destek veren, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin Siyasi Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, ülkede son günlerde alınan gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirdi.

Şuaybi, "Dünyada, seçim sürecinde tutuklamaları ve gözaltılarını bu kadar yoğunlaştıran cumhurbaşkanı adaylarını hedef alan başka bir ülke var mı? Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki'ye adaylığını ilan ettikten sonra farklı dosyalardan soruşturma açıldı. Aynı şekilde eski cumhurbaşkanı adaylarından Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah tutuklandı." dedi.

Tunus'ta kişisel özgürlükler ve temel insan hakları alanında gerileme olduğunu savunan Şuaybi, şöyle devam etti:

"İktidarın hedefi sadece politikacılarla sınırlı değil, siyasi aktivistler de haksız şekilde uygulanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yani Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gözaltına alınıyor. Bu kanunun mağduru 300'ün üzerinde kişi cezaevlerinde."

Şuaybi, parti olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot konusunda nihai karar almadıklarını belirterek, muhalefette yer alan ama seçimlere aday çıkaracaklarını duyuran siyasi partilere yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran Çalışma ve Başarı Partisi lideri Mekki'ye, 12 Temmuz'da yaşadığı mahalle dışına çıkış ve medyaya konuşma yasağı getirildi.

Muhalefetteki Cumhuriyetçi Halk Birlik Partisi lideri Lutfi Mirayah ise "kara para aklama" suçlamasıyla 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Tunus'taki "devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturması

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki ve iş insanı Kemal Latif hakkındaki soruşturma 11 Şubat'ta başladı. Söz konusu üç kişi, sorgularının ardından tutuklandı.

Nahda Hareketi, 14 Şubat'ta Nahda Genel Başkan Yardımcısı ve eski Milletvekili Nureddin el-Bahiri ile Mozaik FM Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Butar'ın gözaltına alındıktan bir süre sonra tutuklu yargılanacaklarını duyurdu.

Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'nin 16 Şubat'ta gözaltına alınan eski Ofis Müdürü Fethi Kemmun da 24 Şubat'ta "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklananlar arasına şubat sonunda Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek, siyasi aktivist Şeyma İssa ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de katıldı.

Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Habib el-Luz ise "Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla 3 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında 300'den Fazla Kişi Tutuklu - Son Dakika

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