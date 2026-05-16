Tunus'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

16.05.2026 18:06
Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi, Tunus'ta Türk mutfağını tanıttı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle Tunus'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gastronomi atölyesinde, geleneksel Türk mutfağının lezzetleri Tunuslu katılımcılarla buluşturuldu.

Tunus Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen atölye programına Türkçe öğrenen Tunuslu öğrenciler ile gastronomiye ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı.

Programda Gaziantep Üniversitesinden gelen Şef Ali Bedri Çelikhan ile Şef İsmet Hızal, katılımcılarla birlikte mantı, mercimek köftesi ve çeşitli Türk tatlıları hazırladı.

Etkinlikte Türk mutfağının yapım teknikleri uygulamalı olarak anlatılırken, katılımcılar da yemeklerin hazırlanış sürecine birebir eşlik etti.

Atölyede hazırlanan yemekler program sonunda katılımcılara ikram edildi.

AA muhabirine konuşan, Şef Ali Bedri Çelikhan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tunus'ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Tunus halkının etkinliğe gösterdiği ilgiden etkilendiklerini söyledi.

Tunus ile Türkiye arasında önemli kültürel benzerlikler bulunduğunu ifade eden Çelikhan, "Buradaki halkın bize karşı yaklaşımından çok mutluyuz. Çok güler yüzlüler, enerjileri yüksek. Kültürümüzde birçok ortak nokta olduğunu fark ediyoruz. Biz onlarla paylaşıyoruz, onlar da bizimle paylaşıyor." dedi.

Çelikhan, bir gün önce Tunuslu gastronomi öğrencileriyle de Türk mutfağının farklı lezzetlerini paylaştıklarını aktararak, gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şef İsmet Hızal da etkinlikte Türk mutfağının sokak lezzetlerine ağırlık verdiklerini ifade ederek, Tunus mutfağı ile Türk mutfağı arasında güçlü bir damak uyumu bulunduğunu söyledi.

Tunus'taki baharat kültürünün Gaziantep mutfağıyla büyük benzerlik taşıdığına dikkati çeken Hızal, "Kimyon, pul biber, karabiber ve nane gibi baharatlarının yemeklerde kullanımının birebir aynı olduğunu gördük. Kültür aynı, lezzet aynı." ifadelerini kullandı.

Hızal ayrıca etkinlik kapsamında Türk mutfağına ait sokak lezzetlerinin yanı sıra şambali tatlısının da hazırlandığını belirterek, Tunuslu katılımcıların yemeklere yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

"Gastronominİ, Türk kültürünün önemli taşıyıcı unsurlarından biri"

Tunus YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir ise gastronominin Türk kültürünün önemli taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Davranışların, geleneklerin ve yeme içme alışkanlıklarının kültürü oluşturduğunu ifade eden Özdemir, Tunus ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, bu kapsamda bir gün önce Tunus'taki L'Academie Des Chefs öğrencileri için de ayrı bir gastronomi programı düzenlendiğini belirterek, gün boyu süren atölyede alinazik, hünkarbeğendi, mercimek çorbası, ezogelin çorbası, tandır çorbası, pide, iskender köfte, baklava, şöbiyet ve şambali gibi geleneksel Türk yemeklerinin tanıtıldığını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesinden gelen şeflerle birlikte Tunuslulara Türk mutfağının yöresel lezzetlerini tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Özdemir, gastronominin iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Atölyeye katılan Tunuslu öğrenci Refik el-Kalfa, daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Türk kültürüne ilgi duyduğunu aktararak, etkinlik sayesinde Türk yemeklerinin hazırlanışını yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Türkçe öğrenen Tunuslu öğrenci Hanan Bilvefa da özellikle mantının yapımını öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türk ve Tunus mutfakları arasında büyük benzerlikler bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA

