Tunus'ta Türk Müziği Konseri Düzenlendi

Tunus'ta her yıl Tunus Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen Bab el-Bahr Ramazan Geceleri Festivaline katılan Ayyıldız Müzik Grubu ve Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Korosu, konser verdi.
Başkent Tunus'ta yer alan İbn Haldun Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, YEE Tunus Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus Kültür Bakanlığı yetkilileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Türk müziği seven Tunuslular katıldı.
Büyükelçi Demircan'ın açılış konuşmasıyla başlayan konserde tamamı Tunuslulardan oluşan Ayyıldız Müzik Grubu birçok Türkçe şarkıyı seslendirdi.
Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım, Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya, Zülfü Livaneli'den Yiğidim Aslanım parçalarının da seslendirildiği konserde Ömer Faruk Tekbilek'in I Love You parçası da müzik severlerin beğenisine sunuldu.
Ayyıldız Müzik Grubunun ardından sahne alan Türk müziğine gönül vermiş 15 kişiden oluşan Tunus Yunus Emre Enstitüsü Korosunun seslendirdiği Türkçe şarkılar büyük beğeni topladı.
Konsere büyük ilgiden ve yaşanan coşkudan etkilendiğini belirten Büyükelçi Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şekspir'in de dediği gibi 'müzik ruhun gıdasıdır', çok doğru bir söz, müzikle kendimize dönüyoruz, kendimizi dinliyoruz. Türk Tasavvuf Musikisi, sufizmi anlatan parçalar, insanı çok temsil eden müzik enstrümanları. İşte böylesine anlamlı bir ayda, buradaki amatör sanatçılardan oluşan grubun Türk müziğinden seçkilerini sunacağı bir konserde olmak gerçekten mutluluk verici. Sonuçta diller farklı da olsa duyguyu inşa ettiğinizde kalpleri ve insanları yakınlaştırmış oluyorsunuz. Başta İbn Haldun Kültür Merkezi ve YEE olmak üzere konsere katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Türkçe müzik birleştirir"
YEE Korosunda yer alan ve koroyu gönülden desteklediğini belirten Türkçe Okutmanı Dr. Maksut Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:
"Türk müziği Tunuslular ile Türkler arasında iyi bir ilişki kurmamızı sağladı. Örneğin benim bulunduğum gruptaki sanatçıların hepsi Tunuslu, bu müzik grubunun iki kültür arasındaki ilişkilere büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Düzenlediğimiz konser ile Tunus halkına, Tunus'un güzel insanlarına sesleniyoruz. Biz Tunusluları çok seviyoruz muhtemelen onlar da bizi çok seviyorlar. Müzik birleştirir, özellikle de Türk müziği birleştirir. Tunus YEE'nün bugün düzenlediğimiz konsere çok büyük katkısı var, bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum."
Tunus'ta ramazan ayının çok büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten YEE Tunus Koordinatörü Çevik, "Enstitü olarak bu coşkuya katkı sağlamak istedik. Tunus Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu festival kapsamında Türk müziğini Tunuslu kardeşlerimize buluşturma fırsatı yakaladık. Yakın zamanda düzenleyeceğimiz farklı kültürel etkinlikler ile iki kültür arasında bağlar kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tunus'ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › Tunus'ta Türk Müziği Konseri Düzenlendi - Son Dakika
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya 22 bin 588'in üzerinde üye katıldı. Başkan Vekili Erol Bilecik, açılış konuşmasında tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, kulübün manevi benliğini tehdit eden olaylara dur demek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantının ana gündem maddesi ise 17 Mart 2024'teki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak görevine başladı. Orhan, seçim öncesi verdiği vaatlerin arkasında olduğunu belirterek, Mut'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
Voleybol Vodafone Sultan Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 23-25, 15-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı. Toplam süre ise 82 dakika oldu.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sivasspor, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla maça hazırlandı. Kırmızı-beyazlılar, taktik çalışmaların ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Maç yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satın almak, tehdit ve kasten yaralama suçlarından aranan F.C. ile kasten yaralama suçundan aranan A.İ. tutuklandı. Şüpheliler, adli mercilere çıkarılarak cezaevine gönderildi.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bolu'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Mehmet M. idaresindeki hafif ticari araç ile Davut E'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şüpheli, Antakya ilçesindeki bir binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında suç işlemişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?