Tunus'ta Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı

Tunus'ta, Türk üniversitelerinin katılımıyla yükseköğrenim imkanlarının tanıtıldığı eğitim fuarı düzenlendi.

Başkent Tunus'taki Kültür Sarayı'nda, Tunus merkezli Veccehni Eğitim Firması organizasyonunda gerçekleştirilen fuarda, Türkiye'den de katılımın sağlandığı onlarca üniversite Tunuslu öğrencilere eğitim programlarını tanıttı.

Yoğun katılımın olduğu fuarda, üniversitelerin lisans ve lisansüstü programları, burs imkanları, kabul şartları ve uluslararası öğrencilere yönelik sundukları hizmetler hakkında bilgi verildi. Organizasyon kapsamında ayrıca öğrencilere yönelik çeşitli eğitim atölyeleri ve bilgilendirme oturumları düzenlendi.

Fuara katılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslu öğrencileri üniversitelerinin sunduğu imkanlarla buluşturmak ve Türkiye'nin yükseköğretimdeki uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlamak amacıyla fuarda yer aldıklarını söyledi.

Fuara ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu belirten Er, "Fuar gerçekten çok kalabalık. İlgi çok büyük ve yoğun. Bu bizim Tunus'a üçüncü gelişimiz." dedi.

Havacılık alanındaki programlara Tunuslu öğrencilerin ilgi gösterdiğini ifade eden Er, uçak ve uzay mühendisliği, pilotaj ile havacılık yönetimi gibi bölümlere yönelik talebin gelecek dönemde somut sonuçlar vereceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrenciler açısından önemli bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Er, Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmaya büyük önem verdiğini, Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi yetkilisi Nadia Ben Hamza da üniversite olarak Tunus'taki eğitim fuarlarına düzenli şekilde katıldıklarını söyledi.

Tunuslu öğrencilerin Türkiye'de eğitim görmeye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ben Hamza, bu nedenle Tunus'un farklı şehirlerinde de tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Ben Hamza, başkent Tunus'un yanı sıra Susa ve Sfakes gibi kentlerde de öğrencilerle bir araya gelerek üniversitelerini tanıttıklarını ve Türkiye'deki eğitim fırsatları hakkında bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.